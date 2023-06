Portatile Teclast F15S su Amazon 90 euro in meno e puoi pagarlo a rate!

Oggi per te il portatile Teclast F15S non solo su Amazon ti costa ben 90 euro in meno ma puoi anche pagarlo in piccole rate mensili che non ti faranno minimamente risentire della spesa.

Dal costo di mercato di 299,99 euro grazie al coupon sconto del valore di 90 euro lo paghi solamente 209,00 euro. Ricordati di flaggare l'apposita casella per usufruire della scontistica.

Portatile Teclast F15S, un pc spettacolare ad un prezzo davvero minuscolo

Il portatile Teclast presenta uno schermo da 15,6 pollici, è dotato di una custodia in metallo in lega di alluminio, ha uno spessore di soli 7 millimetri e un peso di 1,8 chilogrammi. Tutto ciò racchiuso in un design aerodinamico e resistente. Lo porti ovunque vuoi.

Lo schermo IPS 2.5D ha una risoluzione FHD 1080P (1920x1080) con un campo visivo più ampio durante la visualizzazione dello schermo. La comoda tastiera di dimensioni standard e il tastierino numerico consentono di ottenere un input da tastiera più efficiente. Presente un ampio touch screen da 140 mm x 95 mm.

Disponi di prestazioni elevate grazie al processore Intel Celeron N4020 che ha una frequenza massima fino a 2,80 GHz. Consente velocità Turbo Boost da 1,1 GHz a 2,8 GHz.L'Intel UHD Graphics 500 Core può gestire il lavoro quotidiano.F15S Laptop con LPDDR3 con 6 GB di RAM e disco rigido SSD da 128 GB. Supporto per l'aggiornamento di micro SD, scheda TF ed espansione SSD da 1 TB, l'ampio spazio di archiviazione ti aiuta a svolgere le attività quotidiane con tranquillità.

Il pc Teclast F15S è dotato poi di una grande batteria da 38000 mAh per fornire prestazioni di lunga durata. Il laptop fornisce circa 7-8 ore di durata della batteria per la riproduzione video. E c'è il WiFi AC dual band (supporta 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 e altre trasmissioni wireless ad alta velocità. I diversi dispositivi possono essere collegati tramite le 2 porte USB 3.0 e l'uscita Mini-HDMI. Il sistema operativo Windows 10 autentico è preinstallato.

Prendilo adesso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.