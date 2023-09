Portatile PAZZESCO da 15,6" con 12 GB di RAM e SSD da 512GB a 299€

Hai bisogno di un notebook che offre buone prestazioni per casa e ufficio senza spendere una barcata di soldi? Allora ho trovato l'offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il portatile TECLAST a soli 299,49 euro, anziché 369,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra incredibile ma è tutto vero. In questo momento puoi avvalerti di un doppio sconto che ti fa risparmiare la bellezza di oltre 70 euro sul totale. Con questo computer potrai lavorare, studiare, guardare film, serie TV e navigare su Internet senza compromessi. A questa cifra è un affare assoluto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile potente spendendo pochissimo

È chiaro che siamo di fronte a un dispositivo pensato per chi non vuole spendere molto eppure ha diverse specifiche interessanti. Monta infatti ben 12 GB di RAM LPDDR4 e un SSD da 512 GB che sostengono un processore Intel Gemini Lake di 8ª generazione. Ed è già dotato del sistema operativo Windows 11.

Possiede un bellissimo display FHD da 15,6 pollici con ampio angolo di visione e una tastiera full size dotata di tastierino numerico e touch pad integrato. È pratico e leggero, pesa solo 1,65 kg e possiede una super batteria in grado di durare a lungo. Avrai a disposizione un ingresso mini HDMI, uno slot per scheda microSD e diverse porte USB per trasferimenti veloci.

Se hai un budget limitato e vuoi comunque qualcosa di efficiente allora non farti scappare questa offerta spettacolare. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo portatile TECLAST a soli 299,49 euro, anziché 369,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.