Oggi abbiamo selezionato per te un prodotto assolutamente pazzesco ad un prezzo altrettanto pazzesco. Puoi acquistare su Amazon il portatile MSI Modern 14 ad un prezzo bassissimo

Portatile MSI Modern 14: schermo Full HD da 14 pollici, processore Intel da favola e molto altro

Illumina la tua vita con la nuovissima serie Modern! Sottile, potente ed elegante questo portatile è dotato di tutto ciò di cui hai bisogno per perseguire le tue passioni sia nel lavoro che nel tempo libero. Potenzia la tua produttività quotidiana grazie all'ultimo processore Intel Core i7 di 13a generazione, la serie Modern supera i limiti delle prestazioni più elevate. Che tu stia lavorando o giocando in multitasking questo pc con grafica fino alla Intel Iris Xe potenzia la produttività quotidiana per aiutarti a lavorare ovunque e in qualsiasi momento.

Con il suo touchpad più largo e il controllo fluido e reattivo della punta delle dita ti consente di massimizzare la tua produttività in movimento. E poi con il telaio estremamente portatile e ultra sottile dal peso di 1,4 kg è un laptop leggero realizzato per una mobilità estrema e un look elegante ovunque tu vada.

Disponi di tutte le porte di cui hai bisogno, il Modern 14 offre: USB-A, USB-C, microSD e HDMI. È possibile caricare mentre si collegano i dispositivi contemporaneamente. E ancora immergiti nella tua musica preferita con la serie Modern e sperimenta il suono nel modo in cui è stato creato. Con la capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit/192 kHz, otterrai il 100% del suono reale. Inoltre MSI Center porta l'ottimizzazione al livello successivo con modalità e risorse di sistema facilmente regolabili per un'ampia gamma di scenari ed esigenze.

Per garantire il meglio del meglio, il prodotto soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata. MSI si impegna sempre per la professionalità con una tecnologia leader a livello mondiale.

Prendilo ora su Amazon!

