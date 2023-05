Portatile HP con Ryzen 5, 8GB di RAM e SSD da 512GB al 31%

È un po' che cerchi un portatile che offra ottime prestazioni senza dover spendere un capitale? Se non sei riuscito ancora a trovare l'occasione giusta allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo portatile HP con Ryzen 5 a soli 479,99 euro, invece che 699,99 euro.

Oggi dunque puoi beneficiare di uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare ben 220 euro sul totale. Inoltre, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Portatile HP: prestazioni eccellenti e prezzo hot

Questo portatile HP ha un corpo leggero di appena 1,69 kg ed è costruito con componenti di ottima qualità, molto resistenti. Ha un bellissimo display da 15,6 pollici FHD antiriflesso con 250 nit di luminosità. Non affatica gli occhi e potrai goderti i tuoi contenuti al meglio.

Ovviamente ciò che lo rende speciale è il potente processore AMD Ryzen 5 5625U che, unito agli 8 GB di RAM, garantisce prestazioni eccellenti. Monta anche un SSD da 512 GB che ti offre un ottimo spazio di archiviazione e un'accensione rapidissima. La batteria riesce a garantire fino a 9 ore e 45 minuti con una sola ricarica. Inoltre avrai già installato Windows 11 Home.

Questa è davvero un'occasione d'oro. Per riuscire a essere tra coloro che ne beneficeranno dovrai fare in fretta. Per cui vai su Amazon ora e acquista il tuo portatile HP con Ryzen 5 a soli 479,99 euro, invece che 699,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.