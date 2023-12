Portatile HP Pavilion con Intel Core i7 a 250€ in MENO su Amazon

Se vuoi acquistare un notebook senza fare rinunce e spendendo molto meno dai un'occhiata a questa straordinaria occasione. In questo momento su Amazon puoi mettere nel carrello il portatile HP Pavilion con Intel Core i7 a soli 849,99 euro, invece che 1.099,99 euro.

Ebbene sì, se fai alla svelta puoi avvalerti di uno sconto del 23% che ti fa risparmiare la bellezza di 250 euro sul totale. Non è certo una promozione che durerà tanto, quindi non rischiare di perderla. Questo è un mostro di prestazioni e ci potrai fare quello che vuoi. Perfetto per editing e anche giochi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile HP Pavilion: una bestia a molto meno

Siamo chiaramente di fronte a un super notebook, su questo non c'è dubbio. Grazie al suo processore Intel Core i7 1255U con 10 Core e 12 Thread potrai gestire anche carichi di lavoro pesanti senza problemi. Monta poi 16 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e un SSD da 1 TB velocissimo.

La scheda grafica Intel Iris Xe è dotata di un ingresso HDMI e potrai vedere contenuti video in un bellissimo display da 15,6 pollici FHD con tecnologia IPS. Ha una batteria gigante che gli dona un'autonomia di ben oltre 7 ore e si ricarica velocemente. E poi è leggerissimo, pesa solo 1,74 Kg.

Un'offerta del genere è da prendere al volo. Quindi prima che svanisca vai su Amazon e acquista il tuo portatile HP Pavilion con Intel Core i7 a soli 849,99 euro, invece che 1.099,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.