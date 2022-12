Portatile HP 15s con intel i5 in offerta ad un prezzo stracciato su Amazon

HP 15s-fq1556ng i5-1035G1 è un computer portatile che consente agli utenti di trasmettere contenuti multimediali, navigare sul Web e lavorare in modo efficace da qualsiasi luogo. Grazie alla durata prolungata della batteria e al design Micro Edge, leggero e poco ingombrante, il computer portatile garantisce ai clienti di essere sempre aggiornati sulle questioni lavorative e non solo. Puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 577,97€ invece di 799,99€

Puoi portare il portatile ovunque tu voglia con molta facilità grazie al suo design leggero e sottile, al display da 6,5 mm con cornice micro-edge e al rapporto schermo/corpo dell'81%. Il display IPS micro-edge dà l'impressione che le informazioni siano più naturali. Inoltre, la webcam TrueVision HD ti aiuterà con le riunioni offrendoti la miglior qualità possibile.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware, l'HP 15s-fq1556ng è sufficientemente potente per svolgere la maggior parte dei compiti mentre lo si porta in giro. Questo PC è dotato di una potente CPU Intel i5-1035G1 che può raggiungere i 3,6 GHz in TurboBoost, di una UHD Graphics G1 integrata, di un'affidabile RAM da 16 GB e di un velocissimo SSD da 512 GB.

Grazie a queste caratteristiche, gli utenti potranno godere di forme di intrattenimento straordinarie e beneficiare di prestazioni complessive più veloci per il gioco, lo streaming e la produzione di contenuti. Grazie alla batteria a 3 celle da 41 Wh agli ioni di litio e alla tecnologia di ricarica rapida, gli utenti possono utilizzare questo notebook per lavorare tutto il giorno, guardare film e rimanere in contatto con i propri amici e familiari. In termini di connettività, il laptop è dotato di due porte USB 3.1 Type-A, un connettore USB 3.1 Type-C Gen 1, una porta HDMI 1.4, uno slot per schede SD, uno Smart-Pin AC e una connessione combinata cuffie / microfono.

