Portatile da gaming Acer Predator Triton 300 ha un prezzo incredibile su Amazon

La prima generazione della serie Triton 300 è stata presentata all'IFA nell'autunno del 2019, ma non è stata ampiamente accessibile. Questo modello è basato sull'Helios 300, un portatile da gioco di fascia media, ma con una tecnologia aggiornata, un display da 240 Hz e una tastiera RGB, oltre ad alcuni spunti stilistici del più costoso Triton 500. In un prossimo post esamineremo le somiglianze e le differenze tra questi tre modelli, ma per il momento concentriamoci sul Triton 300. Acquistalo su Amazon a soli 1199,00€ invece di 1699,00€.

Il design del Triton 300 riprende quello dell'ultraportatile premium Triton 500 in alcune aree chiave: il case, che presenta un logo Predator blu illuminato a pannello, e l'interno, in particolare il front-lip, che presenta angoli e bordi arrotondati. Il Triton 300 presenta un telaio interno robusto e una piccola curvatura del display, quindi la qualità costruttiva è discreta. Come il resto della famiglia Predator, questo modello ha uno chassis interno in plastica racchiuso tra fogli di alluminio all'esterno, e la sua finitura blu scuro, elegante e professionale, rischia di presentare macchie e impronte digitali.

Il logo Predator illuminato sul case rimane attivo e non può essere disattivato. In un momento in cui la maggior parte dei produttori di apparecchiature originali (OEM) sceglie loghi più semplici e senza inutili fronzoli, Acer si distingue come uno dei pochi che ha mantenuto questo stile particolare. Il sistema di raffreddamento si trova nella parte posteriore, quindi l'IO è posizionato sui bordi anteriori e centrali. Nonostante ciò, la maggior parte degli utenti troverà molto da apprezzare nel design uniforme e nel feedback generale delle diverse implementazioni. L'Acer Triton 300 2020 ha un pannello Sharp FHD IPS opaco da 240 Hz 3ms per il suo display, mentre l'opzione AU Optronics da 300 Hz e la modalità GSync sono entrambe esclusive della serie 500.

Il display del Predator Triton 300 è ottimo per i giochi grazie alla rapidità di aggiornamento e ai tempi di reazione (quando Overdrive è attivato), ma è ottimo anche per l'uso quotidiano grazie all'elevato contrasto, agli ampi angoli di visualizzazione e alla discreta luminosità massima (poco più di 300 nit). Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

