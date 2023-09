Portatile CHUWI da 14" con i5 a METÀ PREZZO su Amazon

Hai deciso di acquistare un portatile che garantisca ottime prestazioni ma non vuoi spendere un capitale? Se il tuo budget si aggira intorno ai 300 euro allora devi assolutamente dare un'occhiata a questa offerta. In questo momento se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il portatile CHUWI con i5 a soli 299,50 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Solo oggi e per un tempo limitato puoi avvalerti di uno sconto del 50% che taglia quindi il prezzo a metà e ti permette di risparmiare tantissimo. Soprattutto avrai un laptop eccezionale.

CHUWI: portatile dalle ottime prestazioni a prezzo sgretolato

Questo è un portatile eccellente che si presenta con un display da 14 pollici FHD e tecnologia IPS che ti permette di avere una visione perfetta da qualsiasi angolazione. Ha un'ottima tastiera compatta e un touch pad sensibile con funzioni di controllo avanzate. Inoltre è molto leggero e possiede una super batteria da 46,2 Wh che dura lungo e ha una ricarica rapida da 65W.

Ovviamente ciò che fa la differenza però è il super processore, un Intel Core i5 con supporto 8 GB di RAM e una schede grafica integrata Intel HD Graphics 405. Possiede anche un SSD da 512 GB e ha già installato Windows 11.

A questo prezzo non si può trovare di meglio, però considera che ci sono pochissime unità disponibili, quindi devi essere davvero veloce. Non perdere tempo vai adesso su Amazon acquista il tuo portatile CHUWI con i5 a soli 299,50 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

