Portatile da 14" con 12GB RAM e SSD 256GB a prezzo STRACCIATO

Vuoi acquistare un portatile che offra buone performance senza spendere un capitale? Allora da un'occhiata a questa promozione interessantissima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Jumper Ezbook S5 a soli 289,99 euro, invece che 999,99 euro.

Sì esatto, oggi grazie a questo sconto del 71% puoi risparmiare la bellezza di 710 euro. È chiaro che devi fare in fretta prima che la promozione scada. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Portatile potente e veloce senza spendere tanto

Se non vuoi spendere troppo e avere comunque un ottimo dispositivo sicuramente questo fa al caso tuo. Ha un display da 14 pollici FHD con una cornice sottile e pesa appena 1,2 Kg. La tastiera è compatta, senza tastierino numerico, e il touch pad integrato è fluido e sensibile.

Monta un processore Intel Celeron con a supporto ben 12 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Quindi potrai lavorarci o guardare film in streaming e navigare sul Web in modo veloce. È dotato di 2 porte USB una Type-C, mini HDMI, slot per microSD e ingresso per cuffie. Inoltre ha una super batteria in grado di durare per 8 ore.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Sii rapido però perché l'offerta non potrà durare ancora a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Jumper Ezbook S5 a soli 289,99 euro, invece che 999,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.