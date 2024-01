Portafoglio da uomo con protezione anti RFID a soli 14€ su Amazon

Il portafoglio da uomo con protezione anti RFID del marchio Wilbest è una delle migliori offerte low cost che si possono trovare oggi su Amazon, dove è in vendita a soli 14 euro invece che a 23,97 euro. Tutto merito di un doppio sconto: quello del 21% applicato sul prezzo consigliato e il coupon del 25%, quest'ultimo omaggio di Amazon. Ecco il link all’offerta.

Il portafoglio Wilbest offre una protezione completa dalle truffe ai danni delle carte contactless e delle carte di credito, grazie alla protezione anti RFID. E proprio per questo, può essere un'idea regale ideale per un compleanno o per la Festa del Papà.

Portafoglio da uomo con protezione anti RFID in doppio sconto su Amazon

Una delle caratteristiche chiave del portafoglio da uomo Wilbest in offerta su Amazon è la capacità di bloccare tutte le carte di identità, patenti di guida e carte di credito che operano a una frequenza di 13,56 MHz. A questo si aggiunge anche uno spazio generoso al suo interno, dato che può contenere fino a 10 carte.

Non solo questo però, perché è un articolo in grado di soddisfare anche i palati più fini essendo realizzato a mano con morbida pelle di vitello. A differenza quindi di tanti altri portafogli della stessa fascia di prezzo, questo è in vera pelle e non presenta alcun odore.

Promosso a pieni voti infine lato dimensioni: 1,5 x 11 x 9,5 cm.

Il portafoglio da uomo Wilbest con protezione anti RFID è in offerta a soli 14 euro su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon e gli utenti iscritti al programma Prime hanno la garanzia delle spese di spedizione gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.