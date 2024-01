Porta tutta la qualità di BOSE ovunque tu voglia con la Cassa Bluetooth IN SCONTO (-21%)

Il diffusore SoundLink Flex di Bose si distingue per un ottimo design e prestazioni audio di alta qualità, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente ovunque ti trovi. Dotato di un trasduttore progettato su misura, assicura un suono profondo e chiaro, arricchendo la tua esperienza audio sia a casa che in movimento.

La tecnologia proprietaria PositionIQ è una caratteristica distintiva, capace di rilevare automaticamente la posizione del diffusore e ottimizzando la nitidezza del suono in qualsiasi orientamento o ambiente. Questa funzionalità assicura una qualità audio ottimale in ogni situazione.

Il SoundLink Flex è un compagno ideale per le avventure all'aperto, essendo impermeabile e conforme agli standard IP67. Rigorosamente testato, questo diffusore galleggia e resiste all'acqua, offrendo un'opzione affidabile per le tue esplorazioni all'aria aperta. Il design robusto del diffusore Bluetooth portatile è progettato per resistere ad acqua, polvere e detriti, senza temere cadute o ruggine.

Facile da tenere in mano e riporre, il SoundLink Flex non solo offre un audio di alta qualità ma si adatta alle sfide dell'ambiente circostante, senza correre rischi di corrosione o danni causati dai raggi UV. Con una batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C, questo diffusore portatile offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica, garantendo lunghe sessioni di ascolto senza preoccupazioni.

Bose, si sa, è sempre una bottega molto cara e perciò segnalare uno sconto diventa molto interessante: la cassa bluetooth Bose, oggi, è in sconto del 21% su Amazon per un costo finale d'acquisto pari a 135€.