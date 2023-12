Porta la tua musica ovunque con la Cassa JBL GO 3 scontatissima su Amazon

JBL Go 3 si presenta come il compagno ideale per chi ama portare la musica sempre con sé. Con il potente JBL Pro Sound, caratterizzato da bassi corposi, questo diffusore Bluetooth offre un'esperienza di streaming wireless di alta qualità direttamente dal tuo smartphone o tablet. La sua portabilità è enfatizzata da un design tascabile e trendy, grazie ai tessuti variopinti, inserti espressivi e dimensioni compatte.

La certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende il JBL Go 3 estremamente versatile, ideale per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente, che sia la spiaggia, la piscina o persino sotto la doccia. La resistenza agli agenti atmosferici garantisce prestazioni affidabili ovunque tu decida di portare la tua musica.

La lunga autonomia è un altro punto forte di questo diffusore. Con una sola ricarica, la cassa ricaricabile JBL Go 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless, garantendo che la tua colonna sonora ti accompagni senza interruzioni. La connessione Bluetooth consente di collegare facilmente il dispositivo a qualsiasi smartphone o tablet compatibile.

Consegnato con un cavo USB Type C e una guida rapida, il JBL Go 3 è pronto all'uso. In conclusione, questo altoparlante non solo offre un suono straordinario ma si fonde anche con il tuo stile grazie al design trendy. La combinazione di prestazioni audio di alto livello, portabilità e resistenza lo rende un compagno perfetto per chi desidera vivere la propria musica in ogni momento e luogo

Su Amazon oggi la cassa JBL GO 3 è in sconto del 33% per un costo finale di 29,99€. Approfittane subito!