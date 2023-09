Porta la tua musica ovunque con la cassa bluetooth JBL in OFFERTA

JBL, per quel che riguarda i dispositivi relativi all'audio, è un'azienda leader e che si è costruita, nel corso del tempo e grazie alla qualità dei suoi prodotti, un nome di tutto rispetto. Si tratta di un'azienda capace di produrre delle casse di qualità altissima, il cui il suono viene valorizzato al 100%. Per questo motivo, oggi, vi segnaliamo l'offerta sulla cassa bluetooth JBL GO 3: 25% di sconto per un prezzo finale di 33,89€.

La tua musica preferita ovunque con lo sconto del 25% sulla cassa bluetooth JBL GO 3

Con il potente JBL Pro Sound dai bassi corposi, JBL Go 3 è il diffusore Bluetooth da portare sempre con te per riprodurre in streaming wireless un suono di elevata qualità dal tuo smartphone o tablet. Design portatile e stile: grazie a tessuti variopinti, inserti espressivi e piccole dimensioni, lo speaker tascabile JBL Go 3 occupa poco spazio e combina un look di tendenza con un suono audace. Resistente ad acquae polvere: la certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker GO 3 ottimo per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia.

Lunga autonomia e streaming senza fili: con una sola ricarica, la cassa ricaricabile JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Design portatile e stile: grazie a tessuti variopinti, inserti espressivi e piccole dimensioni, lo speaker tascabile JBL Go 3 occupa poco spazio e combina un look di tendenza con un suono audace. Si tratta di un prodotto di assoluta qualità che vi consigliamo di acquistare assolutamente.

Ribadiamo, dunque, l'offerta proposta da Amazon che equivale ad un 25% di sconto sulla cassa bluetooth di JBL, la GO 3, ad un prezzo finale di 33,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.