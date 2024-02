Porta la tua musica OVUNQUE con il Diffusore bluetooth Bose a PREZZO RIDICOLO

Da oggi in poi potrai portare la tua musica ovunque con questo altoparlante che è un vero e proprio top di gamma nel settore audio. Si tratta del Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose, ora disponibile su Amazon a soli 79 euro con un mega sconto del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offertona Amazon, gli articoli sono in esaurimento!

Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose: tutte le specifiche tecniche

Il Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose ti assicura un audio impeccabile ovunque tu sia e in qualsiasi momento.

Compatto ma potente, questo dispositivo produce un suono forte e chiaro con bassi incredibilmente profondi. È dotato di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato.

Il diffusore portatile presenta un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi. Aggancialo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio e l’affidabile cinturino lo proteggerà da urti e vibrazioni. Inoltre, è realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, che lo proteggono da ammaccature, incrinature e graffi. Per non farsi mancare niente, la morbida finitura non mostra quasi mai segni quindi risulterà sempre nuovo di zecca.

Questo modello è testato rigorosamente per soddisfare gli standard IP67: ciò vuol dire che è impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze.

Anche l'autonomia è un'altra specifica preziosa: è dotato di una potente batteria agli ioni di litio che permette di ascoltare fino a 6 ore di musica e caricare il diffusore in qualsiasi momento tramite il cavo micro-USB incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.