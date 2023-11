Porta la tua musica IN VIAGGIO con la CASSA SONY in MAXI SCONTO (35%)

Gli speaker Sony sono noti per offrire un'esperienza audio di alta qualità e un design innovativo. Oggi la cassa bluetooth Sony è in sconto su Amazon del 35% e viene dunque proposta ad un prezzo finale di 41,99€.

La cassa bluetooth Sony ad un super prezzo con un super sconto

L'altoparlante XB100 di Sony è un compagno ideale per chiunque desideri godersi un suono eccezionale ovunque si trovi. Con la sua straordinaria capacità di produrre un suono potente arricchito da bassi profondi, offre un'esperienza audio immersiva. Il Sound Diffusion Processor, una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo, si occupa di diffondere il suono in tutte le direzioni, garantendo un'ampia copertura acustica.

La compattezza e la portabilità dell'XB100 lo rendono perfetto per chi è in movimento. Il design super compatto è ulteriormente migliorato dal pratico cinturino, che offre flessibilità nell'uso e consente di trasportare o fissare facilmente l'altoparlante in diverse situazioni. Che tu sia in viaggio, in campeggio o semplicemente in casa, l'XB100 si adatta alle tue esigenze di ascolto.

La batteria dell'XB100 è progettata per durare a lungo, con un'autonomia massima di 16 ore. Questo significa che puoi goderti la tua musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. L'indicatore di stato della batteria fornisce informazioni chiare sul livello di carica, mentre la comoda porta di ricarica USB-C aggiunge praticità al processo di ricarica.

La robustezza è un altro punto di forza dell'XB100, grazie al suo grado di protezione IP67. Questo altoparlante è impermeabile e antipolvere, rendendolo adatto a una varietà di ambienti, dalla spiaggia alla montagna. Il nuovo rivestimento UV non solo lo protegge dai raggi solari intensi ma contribuisce anche a preservare la sua durata nel tempo.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 35% su Amazon sulla cassa bluetooth di casa Sony, prezzo finale 41,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.