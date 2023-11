Porta la tua musica a spasso con la qualità di JBL: cassa bluetooth IN SCONTO SHOCK (-36%)

JBL è un'azienda statunitense rinomata per la sua alta qualità e innovazione nel campo dell'audio. Oggi su Amazon è possibile acquistare la cassa JBL, la GO 3 con uno sconto del 36% e un costo finale di 29€.

Con la cassa JBL è sempre festa: affare in arrivo con lo sconto di Amazon

JBL Go 3 è un diffusore Bluetooth portatile che offre un'esperienza di ascolto audio di alta qualità da smartphone o tablet grazie al suo JBL Pro Sound che regala bassi corposi e un suono nitido. Con un design compatto e stile trendy, questo speaker tascabile combina estetica ed efficienza sonora, occupando poco spazio e diventando il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

La certificazione IPX67 rende il JBL Go 3 resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo perfetto per l'ascolto della tua musica preferita in luoghi come la spiaggia, la piscina o sotto la doccia, senza preoccuparti degli schizzi d'acqua o della sabbia.

La batteria del JBL Go 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless con una sola ricarica, garantendo lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. La connettività Bluetooth consente di collegare facilmente il dispositivo a smartphone o tablet.

In sintesi, il JBL Go 3 unisce un design alla moda con un suono audace e resistenza all'acqua, rendendolo un compagno ideale per chi desidera un'esperienza di ascolto di alta qualità in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Un accessorio pratico e alla moda per gli amanti della musica in movimento.

Oggi su Amazon è possibile acquistare la cassa JBL GO 3 con un ghiotto e allettante sconto del 36% e un prezzo finale di 29€.

