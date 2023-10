Porta la tua musica A SPASSO con la cassa JBL: OFFERTISSIMA (-36%)

JBL ha una lunga tradizione di eccellenza nel settore dell'audio e ha guadagnato una solida reputazione per la qualità del suono dei suoi prodotti. Oggi su Amazon la cassa bluetooth di JBL, la Flip Essental 2 è in sconto del 36% per un prezzo finale di 69,99€.

Musica ovunque con la cassa JBL in sconto su Amazon

JBL Flip Essential 2 è lo speaker Bluetooth perfetto per portare la tua musica ovunque desideri con il leggendario suono JBL Original Pro. Questo speaker portatile è progettato per riempire la stanza con un suono forte e nitido, garantendo un'esperienza audio di alta qualità.

La sua batteria dura fino a 10 ore, il che significa che puoi ascoltare la tua musica preferita per lungo tempo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il Flip Essential 2 supporta la connessione wireless di fino a 2 smartphone o tablet, offrendo la possibilità di amplificare la potenza dei tuoi brani per una maggiore qualità audio.

Questo speaker è estremamente portatile e resistente all'acqua con certificazione IPX7, il che lo rende ideale per una giornata in spiaggia, in piscina o anche sotto la doccia. La sua praticità e resistenza lo rendono un compagno affidabile per ogni situazione.

In sintesi, l'JBL Flip Essential 2 è l'alleato perfetto per gli amanti della musica in movimento, offrendo un mix di suono eccezionale, autonomia durevole e una robustezza che può affrontare qualsiasi avventura. Con questo speaker, la tua musica sarà sempre pronta a suonare ovunque tu vada.

Oggi su Amazon è in sconto la cassa bluetooth JBL del 36% per un prezzo d'acquisto finale di 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.