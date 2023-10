Porta la tua musica a spasso con la cassa bluetooth JBL DEFINITIVA in OFFERTA

L'altoparlante Bluetooth JBL Flip Essential 2 è la soluzione ideale per un'esperienza musicale di alta qualità ovunque tu vada. Con il suono JBL Original Pro, questo altoparlante offre una riproduzione audio forte e nitida, riempiendo la stanza con la tua musica preferita. Una delle sue caratteristiche distintive è la lunga autonomia della batteria. Con un'impressionante durata di 10 ore, non dovrai preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Questo significa che puoi goderti la musica senza interruzioni durante le tue attività di tutti i giorni.

La versatilità è un punto di forza di JBL Flip Essential 2. Puoi collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless, consentendo di amplificare il volume e goderti la tua musica con la riconosciuta qualità audio di JBL Original Pro. Inoltre, questo altoparlante è progettato per resistere all'acqua grazie alla certificazione IPX7, rendendolo perfetto per una giornata in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia. La sua portabilità e resistenza all'acqua lo rendono un compagno affidabile ovunque tu vada. L'articolo è consegnato con un cavo di ricarica USB-C, una guida rapida e una scheda di sicurezza, e la confezione è progettata con un basso impatto ambientale, dimostrando l'impegno di JBL per la sostenibilità.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 30% sulla cassa bluetooth targata JBL e un prezzo d'acquisto finale di 76,89€.