Porta la tua intera libreria sempre a spasso con il Kindle Paperwhite da 16GB a PREZZO SCONTATISSIMO

Il Kindle Paperwhite si evolve ancora una volta, offrendo un'esperienza di lettura migliorata con un nuovo schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili. La nitidezza straordinaria grazie a una densità di 300 pixel per pollice (ppi) e la tecnologia e-ink rendono la lettura un piacere, simile a sfogliare pagine di carta stampata. La tonalità della luce dello schermo è regolabile da bianco ad ambra, adattandosi alle tue preferenze e garantendo una lettura confortevole in ogni condizione di illuminazione, anche alla luce diretta del sole.

La batteria del Kindle Paperwhite dura fino a 10 settimane con una singola ricarica tramite USB-C, offrendoti la libertà di immergerti nei tuoi libri preferiti senza preoccuparti della durata della batteria. Inoltre, il dispositivo è ora il 20% più rapido nel voltare le pagine, offrendo un'esperienza di lettura più fluida e reattiva.

Il Kindle Paperwhite è progettato pensando alla tua comodità: è resistente all'acqua con certificazione IPX8, il che significa che puoi leggere tranquillamente in spiaggia, in piscina o persino nella vasca da bagno senza preoccuparti di danni causati dall'acqua. Il dispositivo è stato testato per resistere a immersioni accidentali, garantendo una durata affidabile nel tempo.

Con la capacità di salvare migliaia di libri, il Kindle Paperwhite è il compagno ideale per chi ama leggere ovunque si trovi. Leggi senza affaticare gli occhi e goditi la libertà di immergerti in un mondo di storie, ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, il Kindle Paperwhite da 16GB è in sconto del 19% per un prezzo finale di 129,99€.

