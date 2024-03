Porta la musica OVUNQUE con la Cassa Bluetooth Soundcore in DOPPIO SCONTO

Porta la tua musica ovunque con la Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion X600, oggi disponibile su Amazon a soli 142 euro grazie ad uno sconto del 4% ed un coupon da 50 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effetuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un doppio sconto così conveniente non si era mai visto!

Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion X600: specifiche tecniche e funzionalità

La Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion X600 vanta specifiche tecniche di alto livello che la rendono un prodotto top nel settore audio.

Ispirato all'acustica del teatro, Motion X600 dispone di 5 driver e 5 amplificatori posizionati in modo da offrire un audio immersivo. Ogni volta che si avvia la riproduzione, si avrà la sensazione che il proprio artista preferito sia presente nella stessa stanza.

Mentre si organizza una festa o semplicemente si ascoltano i propri brani preferiti, il suono da 50 W riempirà qualsiasi spazio con un audio ricco e di alta qualità che rende viva la musica.

Il dispositivo è portatile e leggero, quindi facile da trasportare da una stanza all'altra per trasformare qualsiasi ambiente in uno spazio di ascolto coinvolgente. La riproduzione è garantita per 12 ore no-stop: è possibile continuare ad ascoltare musica e podcast per più giorni, senza preoccuparsi della batteria.

Per finire, l'altoparlante è completamente impermeabile: dispone di protezione impermeabile IPX7 per un ascolto in tutto relax, senza preoccupazioni di bagnare il dispositivo.

Oggi la Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion X600 è disponibile su Amazon a soli 142 euro grazie ad uno sconto del 4% ed un coupon da 50 euro da applicare al momento dell'ordine. Cosa aspetti? Un doppio sconto così conveniente non si era mai visto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.