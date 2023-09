Porta la connessione fuori casa AL TOP col Router 4G Netgear Nighthawk

Avere una connessione buona spesso non è sufficiente per assicurarsi le prestazioni che cerchiamo, soprattutto se le nostre esigenze, magari lavorative, richiedono una potenza superiore. Questo soprattutto se parliamo di connessioni "portatili" quando siamo fuori da casa o dall'ufficio, che difficilmente raggiungono la potenza delle fisse. Puoi risolvere questo problema con il router portatile 4G Netgear Nighthawk.

Se cerchi un oggetto di questa portata a un buon prezzo, sappi che da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il Router 4G Netgear Nighthawk a soli 339€, con uno sconto del 15% che equivale a 60€ sul prezzo di listino!

Mai più senza rete!

Questo router è compatibile con tutte le sim 4G in commercio, la velocità di connessione dipenderà dalla copertura offerta dall'operatore. Questo modem 4G portatile offre una velocità di download fino a 1 Gbps (anche questo dipende dall'operatore), e ti permette di creare una rete privata per collegare in totale sicurezza i tuoi dispositivi anche quando sei fuori casa.

In quanto a prestazioni, specifichiamo che questo Router 4G Netgear Nighthawk offre migliore velocità e copertura rispetto a uno smartphone, e possiede una batteria ricaricabile da 5040 mAh per un utilizzo continuativo ricarica anche i dispositivi collegati via USB, con tanto di schermo LCD per monitorare l'utilizzo di dati, segnali e informazioni.

