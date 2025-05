Porta il gaming di nuova generazione a casa tua con Xbox Series S da 1TB!

La Xbox Series S con SSD da 1 TB rappresenta una delle migliori occasioni per portare il gaming di nuova generazione direttamente a casa tua, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Se stai cercando una console compatta, performante e con un ampio spazio di archiviazione, questa è l’opzione perfetta per te.

Spazio raddoppiato, esperienza migliorata

Con un SSD da 1 TB, questa versione della Xbox Series S offre il doppio dello spazio rispetto al modello standard, permettendoti di installare molti più giochi senza preoccuparti di doverli disinstallare per fare spazio. L’architettura Xbox Velocity, combinazione unica di hardware e software, garantisce tempi di caricamento ridotti e prestazioni fluide. Inoltre, grazie alla tecnologia Quick Resume, puoi passare istantaneamente da un gioco all’altro senza perdere i progressi, un vero vantaggio per chi ama variare spesso i titoli giocati.

Questa console ti dà accesso a una libreria vastissima, con titoli iconici come Avowed, Indiana Jones e il nuovissimo Call of Duty: Black Ops 6. Inoltre, la retrocompatibilità ti permette di giocare a migliaia di titoli delle generazioni precedenti, molti dei quali ottimizzati per sfruttare appieno l’hardware della Series S.

Game Pass Ultimate: il valore aggiunto

Se cerchi un’esperienza di gaming completa, non puoi ignorare il Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Con oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi mobili Android, questo servizio ti consente di accedere a un catalogo in continua espansione, includendo anche titoli al Day One. Il multiplayer online e l’accesso a EA Play sono ulteriori bonus che arricchiscono l’offerta.

La Xbox Series S è pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente grazie alle sue dimensioni compatte e al peso contenuto. La confezione include tutto il necessario per iniziare subito a giocare: console, controller wireless, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione. Tutto ciò che serve per entrare nel mondo del gaming di nuova generazione è già incluso.

Se sei alla ricerca di una console potente ma dal prezzo accessibile, la Xbox Series S da 1 TB è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Con un costo di soli 349 euro, questa console rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e convenienza economica. Scopri di più e acquista la tua Xbox Series S qui per immergerti subito in un’esperienza di gioco senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.