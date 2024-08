Porta fino a 10 amici in Credem e ricevi fino a 250€ in premi Amazon!

Le amicizie sono belle, e adesso con Credem Link, lo sono ancora di più. Che significa? Che ti possono far ottenere fino a 250€ in premi Amazon.

Credem Link è il conto digitale che ti offre tanti servizi, tra cui una carta di debito, l’Internet Banking e l'App Credem Mobile. Avrai anche assistenza da un team di consulenti, sia in filiale che da remoto.

Fino a 250€ in premi Amazon: ecco come ottenerli

Per poterci riuscire, devi innanzitutto aprire il conto Credem Link, a canone zero. Insieme al conto, avrai la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, a zero canone per il primo anno e poi solo 1,50€ al mese. Ti permette di fare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all'estero, anche con lo smartphone. Se preferisci, c’è la carta di debito su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero, perfetta per le spese di tutti i giorni.

Adesso devi iniziare a convincere i tuoi amici a diventare clienti Credem. Puoi portarne fino a 10 e ricevere 25€ di buono per ogni amico che, oltre al conto corrente e all’Internet Banking, attiverà altri due prodotti o servizi a scelta.

Per aprire Credem Link, tieni a portata di mano un documento d’identità o lo Spid, devi essere connesso stabilmente a Internet e devi trovarti in una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie. Inserisci i dati, scegli il consulente, leggi l’informativa, configura l’offerta e sottoscrivi il contratto con la Firma Elettronica gratuita. Se hai bisogno di aiuto, c’è sempre qualcuno pronto a rispondere h24 al numero verde o su Whatsapp.

Non c’è proprio nulla di meglio che unire l’utile al dilettevole. Porta gli amici, guadagna fino a 250€ in premi Amazon e digitalizza tutta la gestione del denaro.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.