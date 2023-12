Porta Carte di Credito SCHERMATO a soli 24€ su Amazon (-29%)

Il porta carte di credito schermato del marchio BEWMER è una delle offerte Amazon del momento. Sul sito amazon.it è in vendita al prezzo di 24,10 euro invece di 33,99 euro, grazie allo sconto di giornata del 29%. Ecco il link all’offerta.

A questo prezzo, è difficile trovare un porta carte di credito con protezione RFID migliore di questo. Tra le caratteristiche chiave segnaliamo il design minimal e la protezione anti clonazione.

Porta carte di credito in sconto del 29% su Amazon

Il portafoglio smart di Bewmer può contenere fino a 9 carte di credito, bancomat o tessere. Inoltre è presente anche una tasca in similpelle ferma soldi per biglietti e banconote, più una tasca porta monete.

L'elemento chiave è la protezione RFID / NFC, grazie alla quale le carte contactless sono mantenute al sicuro da possibili clonazioni ed eventuali altre truffe. Gli utenti che scelgono il prodotto di Bewmer hanno la garanzia di avere tra le mani un portafoglio schermato e anticlonazione.

Pollice in alto anche sul fronte delle dimensioni. Le sue misure sono infatti 10 x 7 x 2,5 cm e si adattano alla perfezione a ogni tasca, oltre a trasformarlo in uno dei portafoglio più comodi, leggeri e compatti oggi in circolazione. L'ultima chicca è l'ottima finitura in similpelle, che restituisce una sensazione simile al cuoio.

Il porta carte di credito anti-clonazione BEWMER è in offerta a soli 24,10 euro sul sito amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, quindi gli abbonati a Prime hanno garantite le spese di spedizione gratuite.

