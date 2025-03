Porta Alexa con te anche in macchina: Echo Auto in SUPER SCONTO su Amazon (-64%)

Echo Auto è l'accessorio perfetto per abilitare Alexa a mani libere all'interno della tua auto. Se il tuo veicolo non ha un assistente vocale integrato, puoi facilmente accedere a tutte le funzionalità di Alexa, come riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e molto altro.

Grazie al suo design sottile, Echo Auto si posiziona comodamente in auto, senza occupare spazio, mentre i 5 microfoni integrati permettono ad Alexa di sentirti chiaramente, anche con la musica alta, l'aria condizionata accesa o i rumori del traffico.

Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi o stazioni radio in diretta. Inoltre, la modalità Follow Me Music ti consente di riprendere la riproduzione dei tuoi file multimediali esattamente da dove li avevi lasciati. Se hai bisogno di fare una chiamata, basta usare la voce per effettuare telefonate o inviare un annuncio tramite Drop In a un dispositivo Echo compatibile a casa.

Con Echo Auto, puoi anche controllare i dispositivi per la casa intelligente compatibili, come regolare il termostato, spegnere le luci o controllare la porta d'ingresso mentre sei in viaggio. Echo Auto è progettato con attenzione alla tua privacy, includendo un pulsante per disattivare i microfoni quando desiderato, assicurandoti il pieno controllo sulla tua esperienza.

Oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera viene messo in sconto del 64% per un costo finale di 24,99€. Approfittane ora!