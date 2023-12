Porta a spasso 1TB con l'SSD Portatile Samsung al 45% di sconto

Un SSD è un tipo di dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash; oggi su Amazon l'SSD portatile di Samsung da 1TB è in sconto del 45% per un costo finale di 88,50€.

SSD da 1TB di Samsung in maxi sconto

Il Samsung T7 è un unità a stato solido (SSD) con una capacità di archiviazione digitale di 1 TB che offre prestazioni eccezionali e una sicurezza avanzata per soddisfare le esigenze di archiviazione di utenti esigenti. Dotato di un'interfaccia disco rigido USB 3.2 Gen 2, con velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale.

La scocca in metallo del T7 non solo conferisce un aspetto elegante ma offre anche una robustezza notevole, consentendo all'unità di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza. Questa caratteristica lo rende ideale per chi è sempre in movimento.

La crittografia hardware AES a 256 bit fornisce un livello aggiuntivo di sicurezza, proteggendo i dati sensibili archiviati sull'unità. La protezione con password opzionale aggiunge uno strato di sicurezza personalizzato per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi televisori, il T7 offre un'esperienza di archiviazione senza soluzione di continuità su sistemi operativi come Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Con la sua combinazione di prestazioni e sicurezza avanzata, il Samsung T7 si presenta come una soluzione versatile per le esigenze di archiviazione moderna.

Oggi, su Amazon, l'SSD portatile da 1TB di Samsung è scontato del 45% e venduto a 88,50€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.