Porta a casa tua il MEGLIO della TV con la Smart TV 4K di Hisense IN OFFERTA

L'emblema della modernità, della comodità, nonché portale per usufruire di praticamente tutti i contenuti multimediali di cui disponi: la Smart TV è qualcosa di indispensabile in casa al giorno d'oggi. La Smart TV Hisense da 43 pollici, è un prodotto ottimo, e da oggi potrai averlo in offertissima risparmiando davvero tanto!

Ebbene, da oggi su Amazon puoi trovare in offerta la Smart TV Hisense QLED 4K da 43" a soli 329€, con uno sconto del 18% che ti farà risparmiare ben 70€ sul prezzo iniziale!

Una TV per fare qualsiasi cosa!

Quella di cui parliamo è una Smart TV molto versatile, che potrai sfruttare al meglio in tutte le esigenze che puoi avere. Presenta uno schermo da 43" QLED UHD 4K Smart, con risoluzione 3840x2160 e design è elegante, slim, con cornici più sottili e con una porzione di schermo più estesa.

Per le caratteristiche intelligenti si avvale di Smart VIDAA U6 con controlli vocali abilitati, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Questa Smart TV Hisense 4K da 43" è il giusto passo per portare la tua esperienza visiva a un altro livello!

