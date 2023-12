PORTA 1TB A SPASSO con l'SSD Samsung Portatile al 45% DI SCONTO

L'SSD Samsung T7 offre una capacità di archiviazione digitale di 1 TB, rappresentando una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di archiviazione moderne. Con un'interfaccia USB 3.0, questa unità esterna assicura velocità di trasferimento eccezionali, raggiungendo fino a 1.050 MB/s, rendendola ben 9.5 volte più veloce rispetto a un tradizionale hard disk.

Il design sottile e robusto del T7 è caratterizzato da una scocca in metallo grigio titanio, che garantisce durabilità e resistenza a cadute fino a 2 metri di altezza. La praticità è enfatizzata dalla tecnologia di connettività USB 3.2 Gen 2, retrocompatibile e versatile fino a 10 Gbps.

La sicurezza è una priorità con la crittografia hardware AES a 256 bit e la possibilità di impostare una protezione con password opzionale. Compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui televisori, il T7 supporta sistemi operativi come Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 e versioni successive.

I cavi inclusi nella confezione, USB Tipo C a C e USB Tipo C a A, offrono flessibilità di connessione su una gamma diversificata di dispositivi. Con la sua combinazione di capacità, velocità e sicurezza, l'unità a stato solido Samsung T7 si presenta come una soluzione di archiviazione affidabile per utenti di diverse piattaforme.

L'SSD Samsung da 1TB è attualmente scontata del 45% su Amazon e venduta al costo finale di 88,50€. Occasione super competitiva e molto allettante!