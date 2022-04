Pop!_OS 22.04 rilasciata

Il team di sviluppatori System76 ha rilasciato la versione stabile di Pop!_OS 22.04. Questa nuova incarnazione della distribuzione è basata interamente su pacchetti software provenienti dai repository di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". Tuttavia i developer di Pop!_OS hanno inserito delle personalizzazioni dedicate alla propria nicchia di utenti. Ad esempio su questa release troviamo di base il kernel Linux 5.16, che presto sarà aggiornato alle versioni più recenti, la nuova edizione della COSMIC UI basata su GNOME Shell 42, un innovativo Scheduler che ottimizza le performance del sistema ed il supporto nativo per i pacchetti precompilati Flatpak e Nix.

Su Pop!_OS 22.04 è stato inoltre implementato il nuovo audio processing system PipeWire. Tale componente software gestiste i flussi audio e video degli utenti ed è stato ideato per offrire un'interfaccia unificata per accedere alle sorgenti audio/video oltre che per condividere, reindirizzare e manipolare i diversi flussi multimediali presenti nel sistema. PipeWire può oltretutto interfacciarsi nativamente con gli applicativi progettati per utilizzare altri audio processing system open source presenti nel panorama Linux, come ad esempio PulseAudio, JACK o ALSA. PipeWire prevede la possibilità di essere gestito interamente tramite un session manager, cosi da potersi integrare con tutta una serie di device e software professionali.

Pop!_OS 22.04 beneficia anche di un rinnovato software manager tool. Ora questa utility dispone di una comoda sezione chiamata "Aggiornamenti Recenti" all'interno della home page dove poter visionare i nuovi applicativi arrivati nei repository oppure i pacchetti che hanno ricevuto nuovi upgrade significativi. Per quanto riguarda invece la GUI (Graphical User Interface) questo programma è stato dotato del supporto al window tiling, cosi da poter gestire al meglio la finestra all'interno del desktop, ed di una comoda progress bar per constatare l'andamento degli aggiornamenti/installazione dei pacchetti.

I coder della distribuzione hanno lavorato pure sul pannello di controllo di sistema. La Setting app è ora capace di gestire i vari stili grafici predefiniti, tra cui anche la Dark Mode, oltre alle impostazioni del Desktop, dei servizi in background e del dock.