Ponte dei morti: NON PAGARE IL BAGAGLIO A MANO, lo Zaino per viaggiare è in PROMO

Questo bagaglio a mano dalle dimensioni di 40 x 20 x 25 cm è la soluzione perfetta per i viaggiatori frequenti, poiché è compatibile con numerose compagnie aeree, tra cui Ryanair, EasyJet, Lufthansa, British Airways, e molte altre. La sua versatilità è solo l'inizio.

L'ampio scomparto principale offre spazio sufficiente per i vestiti e gli essenziali di viaggio, mentre le numerose tasche specializzate ti consentono di organizzare ogni dettaglio. C'è una tasca bagnata separata per ombrelli o asciugamani, una tasca per laptop con una fascia elastica per mantenerlo al sicuro, e una tasca interna a maglia con cerniera per telefoni e carte d'identità. Inoltre, troverai due tasche interne aperte per dispositivi come iPad o riviste e una pratica tasca antifurto per il tuo telefono e oggetti di valore.

La tracolla imbottita utilizza materiale traspirante a nido d'ape, garantendo comfort anche durante lunghi spostamenti. La fibbia di sostegno del torace riduce lo stress sulle spalle e, inoltre, è progettata una cintura per fissare il bagaglio a mano, rendendo il trasporto più leggero. Realizzato con materiale composito resistente all'acqua e cuciture rinforzate.

Una caratteristica eccezionale è la tasca principale apribile a 180 gradi, simile a una valigia, che semplifica notevolmente il processo di controllo di sicurezza negli aeroporti, consentendo un accesso rapido ai tuoi oggetti, come il laptop.

Amazon oggi applica uno sconto del 18% sullo Zaino da viaggio perfetto nelle misure per la maggior parte delle compagnie aeree, prezzo finale 32,99€.