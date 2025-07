Polizia di Stato ed Eni contro le truffe online: focus su phishing e frodi digitali

Nell’era digitale, la protezione dei cittadini dalle truffe online è diventata una priorità assoluta. La crescente sofisticazione delle minacce digitali impone una risposta coordinata tra pubblico e privato, ed è proprio in quest’ottica che nasce la nuova alleanza tra Polizia di Stato ed Eni. Questa collaborazione si pone come obiettivo principale la sensibilizzazione degli utenti, offrendo strumenti concreti per difendersi dalle insidie del cybercrime, sempre più abili nell’elaborare strategie di raggiro e frode.

Un fenomeno in molteplici forme

Il fenomeno delle frodi finanziarie si manifesta oggi in forme molteplici e in costante evoluzione. La campagna, che vede la partecipazione attiva anche di Enilive e Plenitude, si concentra in particolare su quelle pratiche criminali che sfruttano la vulnerabilità degli utenti online. In prima linea, la tecnica del phishing rappresenta una delle minacce più diffuse e pericolose: i criminali digitali sono in grado di replicare loghi, grafiche e persino i linguaggi delle comunicazioni ufficiali per indurre le vittime a fornire dati sensibili e credenziali bancarie.

Phishing e falsi investimenti

Oltre al phishing, il panorama delle truffe online si arricchisce di nuove forme di raggiro. Si assiste a una crescita esponenziale dei cosiddetti falsi investimenti, offerte di guadagno rapido che promettono rendimenti elevati e sicuri, ma che in realtà nascondono trappole studiate nei minimi dettagli per svuotare i conti delle vittime. Accanto a queste, emergono anche i rischi legati ai job scam, ovvero le offerte di lavoro ingannevoli che mirano a raccogliere informazioni personali o a indurre i candidati a versare somme di denaro per inesistenti pratiche di selezione.

Money muling

Non meno preoccupante è il fenomeno del money muling, che coinvolge inconsapevolmente cittadini nella movimentazione di denaro di provenienza illecita. Attraverso annunci, email o contatti sui social network, i truffatori convincono le vittime a prestare i propri conti bancari per trasferimenti di denaro, rendendole così complici di attività criminali.

Diffusione su WhatsApp

La diffusione delle truffe avviene oggi soprattutto tramite canali di comunicazione istantanea come WhatsApp, dove si registra un aumento significativo di messaggi fraudolenti provenienti da numeri con prefisso internazionale, in particolare il +44. Questi messaggi sono spesso accompagnati da questionari apparentemente innocui, ma finalizzati alla raccolta indebita di dati personali, con il rischio concreto di cadere vittima di ulteriori frodi finanziarie.

Come difendersi

Per difendersi da queste minacce, gli esperti consigliano di adottare alcune semplici ma fondamentali precauzioni. Prima di tutto, è essenziale verificare sempre l’autenticità dei domini internet: i siti ufficiali di Eni terminano esclusivamente con eni.com, eniplenitude.com o versalis.com. Prestare attenzione alla correttezza grammaticale dei messaggi ricevuti può essere un valido indizio per smascherare i tentativi di phishing, così come evitare di condividere informazioni sensibili attraverso canali non ufficiali.

La Polizia di Stato mette a disposizione dei cittadini il portale www.commissariatodips.it, un punto di riferimento per segnalazioni e assistenza in caso di sospetti episodi di cybercrime. Eni, dal canto suo, ha creato una sezione dedicata sui propri siti web dove vengono raccolti esempi concreti di phishing già rilevati, offrendo inoltre un podcast informativo realizzato in collaborazione con le forze dell’ordine per educare e aggiornare costantemente gli utenti sulle nuove strategie di attacco.