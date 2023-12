Polaroid Go Generation 2: ottima idea regalo per Natale a meno di 90€

Per gli amanti della fotografia vintage arriva un'offerta molto interessante da parte di Amazon: la fotocamera Polaroid Go Generation 2 Red è in vendita a 89,99€ (nuovo minimo storico) invece che 99,99€. Parliamo, quindi, di 10 euro di sconto che fanno sicuramente comodo in vista dei regali di Natale. Ecco il link all’offerta.

Polaroid Go Generation 2 Red è la instant camera perfetta per chi ama immortalare ogni momento della vita con delle immagini immediate da collezionare nel bagaglio dei ricordi. Il prezzo è molto interessante: oltre alla versione rossa, è disponibile anche nelle colorazioni Nero e Bianco.

Polaroid Go Generation 2 al minimo storico su Amazon

La fotocamera Polaroid Go Generation 2 Red è composta dal 30% di plastica riciclata. Abbiamo di fronte un prodotto portatile, indossabile, e da avere con sé praticamente ovunque.

Tra i suoi principali punti di forza troviamo le piccole dimensioni, la doppia esposizione facile da usare, l’auto-timer e il selfie ready, che offre la possibilità di trovare la luce con lo specchio riflettente e scattare immagini perfette con l’autoscatto.

Ti confermiamo, inoltre, che il prodotto accetta solo la pellicola in formato Polaroid Go e misura 10,5 x 8,4 x 6,1 cm.

La instant camera Polaroid Go Generation 2 Red si trova adesso in vendita a 89,99€ contro il prezzo consigliato di 99,99€ sul sito di amazon.it. Parliamo di un’ottima fotocamera in una deliziosa versione natalizia (grazie al colore rosso), ideale per gli appassionati di fotografia su pellicola.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.