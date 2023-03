Polar Vantage da 46mm ora è tuo quasi alla METÀ del PREZZO (-49%)

Quello che ti sto per segnalare oggi è un minimo storico. Se fai presto puoi metterti al polso uno smartwatch straordinario al prezzo più basso di sempre. Perciò vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Polar Vantage da 46mm a soli 141,90 euro, invece che 279,90 euro.

Grazie a questo sconto del 49% avrai un risparmio di ben 138 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Goditi il GPS integrato e allenati come e dove vuoi senza avere lo smartphone con te.

Polar Vantage: l'eccellenza a un prezzo accessibile

Polar Vantage si presenta con una cassa da 46 mm e un display a colori sempre attivo con un cinturino in silicone morbido. Nonostante le sue generose dimensioni è molto leggero, pesa solo 45 grammi. Garantisce il massimo del comfort per tutto il giorno. Potrai goderti le oltre 130 modalità sportive per rimanere in forma e divertirti. Scarica l'app e analizza i progressi che hai fatto per migliorare ogni giorno le tue prestazioni fisiche.

È anche dotato del GPS, per cui rileva con precisione il percorso che stai facendo, la distanza e la velocità. Mentre svolgi il tuo sport è in grado di monitorare automaticamente la frequenza cardiaca, l'andatura e, quando nuoti, anche lo stile e le bracciate. Ovviamente è resistente all'acqua fino a 30 metri. E grazie alla super batteria potrai temerlo al polso per 5 giorni in modalità orologio e fino a 30 ore in modalità allenamento, con una sola ricarica.

Questo è davvero l'affare del giorno e per non fartelo scappare dovrai essere super veloce. Perciò prima che l'offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo Polar Vantage da 46mm a soli 141,90 euro, invece che 279,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.