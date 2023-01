Polar ignite 2, lo smartwatch è in offerta ad un prezzo pazzesco su Amazon

Polar Ignite 2, l'ultimo prodotto del produttore finlandese di wearable Polar, è una versione migliorata dell'Ignite originale ed è destinato a completare la linea Vantage di Polar, che si rivolge agli atleti più esperti, tracciando le attività quotidiane. Questo sottile orologio per il fitness misura una serie impressionante di parametri, rendendolo un dispositivo molto sofisticato e adatto alla maggior parte dei polsi, nonostante alcuni aspetti del design non tradizionali. Acquistalo ora su Amazon a soli 165,00€ invece di 229,90€

Polar Ignite 2 è ricco di funzioni utili, comprese una serie di funzioni high-tech per il monitoraggio della salute e dell'esercizio fisico. È in grado di monitorare un'ampia varietà di sport e allenamenti, da quelli più comuni (come la corsa e il sollevamento pesi) a quelli più insoliti (come l'aqua fitness, l'aerobica e la boxe) fino a quelli più impossibili (come le corse in carrozzina). Inoltre, può consigliare e tenere traccia degli esercizi di respirazione.

Anche i dati sul sonno sono davvero completi. Il cardiofrequenzimetro utilizza tre diversi tipi di sensori per fornire sempre una lettura accurata, mentre le funzioni di monitoraggio del sonno vanno oltre le tipiche misurazioni di "sonno profondo" e "sonno leggero" per fornire un "punteggio di ricarica notturna" che illustra il grado di recupero del corpo. Il software visualizza i cicli REM e le interruzioni del sonno in un grafico a barre completo.

Tutte le statistiche relative all'attività fisica sono suddivise in modo altrettanto completo. Calorie bruciate, frequenza cardiaca media e dispendio energetico (quanti grammi di carboidrati, proteine e grassi sono stati bruciati) vengono mostrati durante gli allenamenti. Il tutto è abbastanza completo, forse anche troppo per chi ha come unico obiettivo quello di monitorare la frequenza cardiaca, l'apporto calorico e i livelli generali di attività.

Oltre a permettere di scegliere le proprie routine, la funzione FitSpark fornisce raccomandazioni personalizzate in base alle esigenze di forza, cardiovascolari e di recupero.

