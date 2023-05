Pokemon Scarlatto per Nintendo Switch ad un prezzo mai visto prima su Ebay

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto per Nintendo Switch offrono ciò che i fan della serie chiedono da anni: un mondo vasto e senza fine completamente esplorabile, privo di percorsi limitanti. (Nota che questi due diversi titoli sono realisticamente solo un gioco, poiché tutte le generazioni di Pokemon hanno versioni varianti con alcune differenze, ma che sono effettivamente le stesse.) Acquistalo ora su Ebay a soli 49,99 euro.

Pokemon Scarlatto e Violetto si svolgono nella regione di Paldea, che è vagamente modellata sulla falsa riga della Spagna. Giochi interpretando le vesti di un bambino che frequenta la famosa Naranja/Uva Academy dove imparerai ad addestrare i Pokemon. Questo potrebbe sembrare un nuovo approccio per la serie, ma dopo alcune scene a scuola, sei spinto nel mondo e diretto a trovare ciò che ti soddisfa.

Puoi seguire la Victory Road, visitare e battere otto palestre regionali e battere i capi palestra per ottenere i loro badge, l'obiettivo standard per qualsiasi gioco Pokemon. Oppure puoi prendere Starfall Street, dove potrai indagare sui furfanti dell'Accademia Team Star, il tipico obiettivo secondario della maggior parte dei giochi Pokemon (non Team Star in particolare, ma una squadra con la "T" maiuscola che funge da cattivo). E puoi percorrere il Sentiero delle leggende, inseguendo cinque Pokemon leggendari mai visti prima.

The Path of Titans è un po 'un allontanamento dalla formula Pokemon, che prevede la cattura dei leggendari verso la fine. Qui invece, potrai imbatterti nei leggendari Pokemon Koraidon o Miraidon all'inizio, e da quel momento potrai usarli come cavalcature per viaggiare velocemente intorno a Paldea. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistalo su Ebay.

