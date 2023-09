Pokémon Perla Splendente: catturateli tutti CON LO SCONTO di Amazon

I videogiochi della serie Pokémon sono amati da un numero davvero difficilmente quantificabile di appassionati. Una tradizione ormai lunga e consolidata negli anni rendono le uscite dei videogames Pokémon degli appuntamenti imperdibili all'interno dell'industria e del mercato videoludico. Per questo motivo vi segnaliamo lo sconto proposto da Amazon su Pokémon Perla Splendente con uno sconto del 13% per un prezzo finale di 37,45€. I titoli Nintendo è molto difficile che vadano in sconto, questa, dunque, ancor di più diventa un'offerta da sfruttare!

Una nuova ondata di Pokémon sulla vostre Nintendo Switch con lo sconto di Amazon su Perla Splendente

Pokémon Perla Splendente permetterà ai fan di godersi la storia originale e le meccaniche di gioco di Pokémon Diamante e Pokémon Perla sotto una luce nuova. Si tratta, infatti, di un remake della versione originale del 2009, ormai ben 14 anni fa. I giochi sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch. Le proporzioni delle città e dei percorsi sono state preservate con cura, per riconoscere i luoghi familiari delle versioni originali e per offrire, dunque, il massimo dell'esperienza originale possibile, senza perdere mai di vista, però, il concetto di remake.

I giochi presentano le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata. Insomma, un titolo da non perdere e la versione Perla Splendente è in questo momento in sconto su Amazon, approfittatene.

Dunque, lo sconto proposto da Amazon prevede un risparmio del 13% per un prezzo finale di 37,45€. Un'ottima occasione considerando quanto Nintendo sia restia nell'abbassare i prezzi dei propri giochi esclusivi. Portatevelo a casa e... catturateli tutti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.