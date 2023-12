Pokemon Diamante Lucente per Nintendo Switch in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Il videogioco per Nintendo Switch Pokemon Diamante Lucente è una delle offerte lampo di oggi da non perdere in casa Amazon. Infatti, lo troviamo in vendita a 44,99€invece che a 49,20€ grazie allo sconto del 9% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all'offerta.

Pokemon Diamante Lucente è uno dei migliori videogiochi per Nintendo Switch migliori che è possibile comprare in questo momento. Tra i suoi principali punti di forza segnaliamo le meravigliose location da esplorare, la nuova funzione DecoraBall e il multiplayer.

Pokemon Diamante Lucente in offerta a tempo su Amazon

Prima di tutto, un passo indietro. Correva l'anno 2006, l'Italia vinceva i Mondiali di calcio in quel di Berlino, e nel frattempo i giocatori di Nintendo DS ammiravano l'arrivo di Pokemon Diamante e Pokemon Perla, con la possibilità di esplorare per la prima volta la regione di Sinnoh.

Ora, a distanza di quasi 20 anni, gli Allenatori potranno visitare di nuovo Sinnoh con Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente, gli eredi di fatto dei due illustri predecessori.

Intanto Arceus condurrà i fan del videogioco nella Sinnoh del passato, laddove ancora non esistevano né la Lega Pokemon negli gli Allenatori di Pokemon.

Ed è da qui che i giocatori inizieranno una nuova avventura, con l'obiettivo di creare il primissimo Pokedex della regione.

Il videogioco Pokemon Diamante Lucente per Nintendo Switch è in offerta a soli 44,99€ su amazon.it. Anche stavolta le spese di spedizione sono gratuite per gli abbonati a Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.