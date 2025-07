POCO X7 Pro 5G (12/512GB) con SCONTO di oltre 100€: BOMBA eBay!

Di smartphone ce ne sono tantissimi in commercio e a volte non è semplice riuscire a decidere quale sia il più adatto alle proprie esigenze. Oggi però ti segnaliamo una promozione che non puoi farti scappare. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello POCO X7 Pro 5G a soli 274,50 euro, invece che 379,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi tranquillamente vedere sullo store ufficiale di Xiaomi ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare oltre 105 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in 3 comode rate da 101,67 euro a interessi zero con Klarna.

POCO X7 Pro 5G: adesso è un best buy assoluto

Non c'è che dire, a questa cifra POCO X7 Pro 5G è da prendere a occhi chiusi. Siamo di fronte a uno smartphone dalle prestazioni straordinarie e per quello che costa non ha rivali. Monta il potente processore MediaTek 8400 Ultra supportato in questa versione da 12 GB di RAM e dal sistema operativo HyperOS basato su Android 15.

Gode di un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, un peso di soli 195 grammi, uno spessore di 8,3 mm e la resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP68. Ottima anche la memoria interna da 512 GB che praticamente non si esaurisce mai. Fotocamera principale per scatti straordinari con sensore da 50 MP e generosa batteria da 6000 mAh con ricarica turbo da 90 W.

Insomma uno smartphone dalle prestazioni eccezionali che oggi ti porti a casa a molto meno del suo prezzo. Perciò non tardare. Vai ora su eBay e acquista il tuo POCO X7 Pro 5G a soli 274,50 euro, invece che 379,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 o 5 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.