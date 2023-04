Poco X5 5G con display AMOLED disponibile ad un prezzo incredibile su Amazon

Il settore degli smartphone di fascia media è conteso da diversi concorrenti ed il Poco X5, il telefono più economico della gamma X 2023 di Poco, è uno di questi. Il Poco X5, che è stato rilasciato insieme al Poco X5 Pro, ha molte caratteristiche che lo rendono un buon acquisto. Acquistalo su Amazon a soli 249,90€ invece di 299,90€.

Il Poco X5 vanta un design più modesto ma elegante rispetto ai precedenti telefoni Poco, con una scocca in plastica e un display Gorilla Glass 3. Lo spessore di soli 7,98 mm e il peso di 189 g lo rendono comodo da trasportare e da utilizzare per lunghi periodi di tempo. Sebbene la scocca in plastica e il display Gorilla Glass 3 non siano proprio lussuosi, il telaio in metallo e la finitura in plastica o gommata rendono il telefono più robusto di uno smartphone con supporto in vetro. È inoltre classificato IP53, il che significa che può sopravvivere alla polvere e alla pioggia leggera senza essere immerso, ma non è impermeabile.

Il Poco X5 ha una porta di ricarica USB-C, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot dual-SIM che può contenere due schede SIM o una scheda SIM e una scheda Micro-SD. Lo schermo Super AMOLED Full HD da 6,67 pollici di Poco X5 con protezione Corning Gorilla Glass 3 è una delle sue caratteristiche principali. Il display offre un'ampia gamma di colori DCI-P3 e una luminosità di picco di 1200 nit, che lo rendono ideale per la visione di film e fotografie. Vanta anche una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, insolita per uno schermo di fascia media. Se la durata della batteria è un problema, è possibile utilizzare 60 Hz.

Il Poco X5 ha lo stesso processore Snapdragon 695 del Poco X4 Pro. È disponibile con 6GB di RAM e 128GB o 8GB di RAM e 256GB di storage. Lo slot per schede microSD integrato consente di estendere la memoria interna fino a 1 TB. Il singolo altoparlante montato sul fondo del telefono produce un audio debole e ovattato e l'assenza di un software di elaborazione audio produce un suono piatto e senza vita. Il Poco X5, invece, dispone di connettività 5G e Bluetooth 5.1.

In sintesi, il Poco X5 è un buon smartphone di fascia media con diverse caratteristiche già presenti nei telefoni di fascia più alta, come il display ad alta frequenza di aggiornamento e la connessione 5G. Sebbene si verifichino occasionalmente problemi con determinate app e la qualità dell'audio non sia eccezionale, il Poco X5 rappresenta un buon rapporto qualità-prezzo. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

