Poco più del costo di un caffè al mese: la VPN per lavorare in sicurezza

Oggi, soprattutto in ambito lavorativo, tutelare la propria privacy online è molto importante. CyberGhost VPN è una soluzione efficace e sorprendentemente accessibile. Con un'offerta straordinaria, puoi ottenere questo servizio a soli 2,19 euro al mese, grazie a uno sconto del 82% sul piano biennale. Una spesa minima per una sicurezza massima.

Sicurezza e Privacy: priorità assolute

La tua sicurezza online non è una cosa da prendere alla leggera. CyberGhost VPN garantisce la tua privacy con una politica No-Log intransigente e una sede in Romania, strategicamente posizionata lontano dalle alleanze di sorveglianza. Le tue attività online, dalla navigazione alla gestione dei dati, rimangono strettamente private.

Questo servizio, compatibile con una vasta gamma di dispositivi - da Windows a iOS, Android e molti altri - è l'ideale per proteggere tutti i tuoi dispositivi con facilità. Non importa quali dispositivi utilizzi, CyberGhost VPN è in grado di offrirti una soluzione su misura. Puoi proteggere facilmente dispositivi Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco, smart TV e router. In più, per una sicurezza senza compromessi, hai la possibilità di collegare fino a 7 dispositivi simultaneamente, ideale se lavori in team.

La libertà di navigazione è un altro punto di forza di CyberGhost. Mantieni nascosto il tuo indirizzo IP e scegli tra oltre 100 località in 100 paesi, assicurandoti così la libertà di essere virtualmente ovunque tu desideri. Per quanto riguarda la sicurezza su Wi-Fi pubblici, spesso insicuri e vulnerabili, CyberGhost ti protegge efficacemente da raccolta dati non autorizzata e attacchi informatici, garantendo sicurezza anche quando sei in movimento. La protezione completa online è garantita dalla crittografia AES a 256 bit, affiancata da diversi protocolli di sicurezza, split tunneling e kill switch, che assicurano che la tua connessione Internet sia sempre protetta e i tuoi dati criptati e al sicuro da qualsiasi minaccia.

Abbiamo detto che questa VPN è perfetta per l'uso professionale quindi, per qualsiasi dubbio o necessità, il team di assistenza clienti di CyberGhost è disponibile 24/7 tramite chat o e-mail, pronto a fornire supporto e risposte, assicurando un'esperienza senza intoppi e sempre sicura.

Questa offerta di CyberGhost VPN è un'occasione unica. Con la garanzia di rimborso di 45 giorni, hai tutto il tempo che ti serve per testare la qualità del servizio. . La tua sicurezza online non è mai stata così accessibile e conveniente. Approfitta subito di questa offerta esclusiva di CyberGhost VPN. Clicca qui per scoprire di più e iniziare la tua esperienza in totale sicurezza e privacy. La tua sicurezza online non è un'opzione, è una priorità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.