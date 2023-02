POCO M5s: oggi bastano 5 rate da meno di 38 euro al mese per averlo

Un dispositivo equilibrato, con schermo OLED, ricarica veloce e votato alla multimedialità. Ecco in estrema sintesi il nuovo POCO M5s, presentato lo scorso autunno dalla controllata di Xiaomi e oggi in offerta su Amazon a 189,90 euro anziché 229,90 euro. Risparmi dunque 40 euro sul prezzo di listino e in più puoi approfittare delle 5 rate di Amazon a interessi zero da 37,98 euro al mese.

L'altra bella notizia è la spedizione gratuita offerta da Amazon, a cui si aggiunge la consegna ultrarapida: se completi l'ordine ora riceverai il telefono già nella giornata di domani. Affrettati però, perché l'offerta è un'esclusiva Amazon e potrebbe non durare ancora a lungo.

Esclusiva Amazon: POCO M5s in offerta a meno di 190 euro

L'aggettivo "equilibrato" è uno dei migliori complimenti che si possano fare a un telefono. E POCO M5s è un dispositivo ben bilanciato, con un display AMOLED da 6,43" con risoluzione Full HD+, un comparto camere completo in cui eccelle la fotocamera posteriore da 64MP con apertura focale f/1.8, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W e un processore octa core da 2,05 GHz (MediaTek Helio G95).

Il risultato finale? Uno dei migliori telefoni nella fascia di prezzo tra 100 e 200 euro, di ben altro livello rispetto ai base di gamma, con una scheda tecnica e un'esperienza d'uso che non sfigurano di fronte a telefoni più cari appartenenti a un'altra categoria.

Metti nel carrello ora POCO M5s per approfittare dello sconto di 40 euro e delle 5 rate mensili di Amazon a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.