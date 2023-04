Sulla gamma di prodotti POCO c'è la firma di Xiaomi, e questo si traduce in assoluta qualità e affidabilità. L'M5, ad esempio, è uno smartphone che costa poco - oggi pochissimo, grazie allo sconto Amazon del 21% - ma che mette sul piatto una scheda tecnica di tutto rispetto (di cui ti dirò di più a breve).

Come ti dicevo, oggi c'è una promozione di cui poter approfittare. Lo sconto del 21% comporta un risparmio immediato di 40€, e questo significa che paghi il POCO M5 solo 149,90€. E puoi pagare anche a rate senza interessi: 5 rate da 29,98€ al mese. La spedizione, poi, è completamente gratuita.

POCO M5: costa meno di un medio-gamma e regala enormi soddisfazioni

Il cuore pulsante del POCO M5 è il processore MediaTek Helio G99 basato su processo produttivo a 6nm. Questo si traduce in un livello superiore di efficienza energetica, e te ne accorgerai quotidianamente durante l'uso del device.

A balzare all'occhio è certamente il fantastico display DynamicSwitch a 90Hz. E attenzione, perché proprio come per alcuni top di gamma, la frequenza di aggiornamento è adattiva, nel senso che cambia dinamicamente in base a quello che stai facendo. Si tratta di una feature di assoluta importanza perché consente di risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.

Parlando ancora del display, è un Full HD+ DotDrop da 6,58 pollici. I colori sono precisi e vibranti, la grafica è incredibilmente nitida. Sarà davvero un piacere guardare foto, video, serie TV e film sull'M5.

A proposito di foto e video, sul retro trovi una tripla fotocamera davvero niente male:

Fotocamera principale da 50 megapixel

Sensore di profondità da 2 megapixel (per il rilevamento in tempo reale della profondità)

Fotocamera macro da 2 megapixel (per i primi piani)

Infine, aggiungo che la batteria è da 5000mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.