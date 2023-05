POCO F5 e F5 Pro debuttano su Amazon in GRANDE STILE

La famiglia POCO si allarga accogliendo la serie F5, articolata nelle configurazioni "standard" e Pro, entrambe già acquistabili su Amazon. Come al solito, a fare da padrone è il rapporto qualità-prezzo, che - forse - in questo caso è davvero impareggiabile.

Acquista Xiaomi POCO F5 e F5 Pro su Amazon:

POCO F5 5G:

edizione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a 379€ invece di 429€: Black, Blue, White

edizione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a 399€ invece di 479€: Black, Blue, White

POCO F5 Pro 5G:

edizione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a 479,90€ invece di 579,90€: Black, White

edizione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione a 499,90€ invece di 639,90€: Black, White

Cosa devi sapere sui due nuovi smartphone di Xiaomi

F5 5G

Il POCO F5 è uno smartphone senza compromessi e con un prezzo irrisorio (solo 379,90€, oggi perché in sconto). Il look è fantastico, un full-screen con bordi leggermente squadrati che - volendo trovare per forza una fonte di ispirazione - potrebbero ricordare quelli degli ultimi iPhone di Apple.

Sul display FHD+ POLED da 6,67" con frequenza di aggiornamento di 120Hz non c'è alcuna tacca o qualcosa di simile alla Dynamic Island. C'è il più discreto "foro", necessario per concedere un po' di spazio alla fotocamera frontale. Sul retro c'è invece una tripla fotocamera da 64 megapixel con OIS e una serie di feature cinematografiche che ti lasceranno a bocca aperta.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, il POCO F5 arriva sul mercato con il chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 con processo produttivo a 4 nm e con 8 o 12GB di RAM, che diventano addirittura 19GB quando c'è ROM inattiva. Tutto gira con fluidità, a partire ovviamente da Android, il sistema operativo.

F5 Pro 5G

L'F5 Pro, come è normale che sia, è invece una versione potenziata. Decisamente più allettante, a voler essere sinceri. Anche perché il prezzo, facendo un paragone con le proposte di altri brand, è comunque abbordabile (si parte da 479,90€ con lo sconto odierno di Amazon).

Le principali differenze riguardano il display, in questo caso un OLED con risoluzione WQHD+, e soprattutto il processore. Il cuore pulsante è infatti il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, realizzato da TSMC con processo produttivo a 4nm. Anche in questo caso c'è la possibilità di un incremento della RAM (fino a 19GB) nel caso in cui ci sia memoria ROM a disposizione.

Per il comparto fotografico, infine, l'upgrade riguarda la doppia funzione di stabilizzazione dell'immagine e l'algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che identifica in modo smart i volti non solo degli essere umani, ma anche di alcuni animali, come cani e gatti.

