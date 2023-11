POCO F4 GT 5G da 256GB: top gamma a PREZZO WOW (-182€)

Se hai deciso di cambiare il tuo vecchio smartphone e vuoi qualcosa di livello senza spendere una barcata di soldi, oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello POCO F4 GT 5G a soli 517,99 euro, invece che 699,90 euro.

Come puoi vedere in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 182 euro sul totale grazie allo sconto del 26%. Non è certo una promozione che si trova tutti i giorni, per cui fai alla svelta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

POCO F4 GT 5G: adesso è davvero un best buy

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo, non puoi trovare di meglio. Andiamo comunque ad analizzare le specifiche:

Prestazioni: monta il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8 GB di RAM e la scheda grafica Adreno 730. Inoltre avrai ben 256 GB di spazio per archiviare quello che desideri.

Design: goditi i tuoi contenuti nel bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz. Nonostante lo schermo generoso pesa solamente 210 grammi e ha uno spessore di 8,5 mm.

goditi i tuoi contenuti nel bellissimo con refresh rate a 120 Hz. Nonostante lo schermo generoso pesa solamente e ha uno spessore di 8,5 mm. Sistema e batteria: ha una mega batteria da 4700 mAh che si ricarica rapidamente a 120 W, ovvero va dallo 0% al 100% in meno di 20 minuti. E come sistema operativo troviamo Android 12 e MUI 13 che rendono tutto fluido e veloce.

Approfitta velocemente di questa offerta prima che sia tardi., Vai adesso su Amazon e acquista il tuo POCO F4 GT 5G a soli 517,99 euro, invece che 699,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.