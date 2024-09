Pochi giorni rimasti per avere 100 euro di Buoni Amazon da ING

Pochi giorni rimasti della promo di ING: 100 euro di buoni Amazon in regalo per chi è disposto ad aprire Conto Corrente Arancio Più. Al di là del risparmio garantito sullo shopping online, ci sono anche numerosi vantaggi da scoprire.

Pochi giorni rimasti per ottenere i buoni Amazon

Allora, quali sono i dettagli di Conto Corrente Arancio Più? Prima di tutto, il canone mensile di 5 euro può essere facilmente azzerato se accrediti lo stipendio o la pensione, oppure se depositi almeno 1.000 euro al mese. Ci sono poi le carte di pagamento gratuite. La carta di debito ti permette di prelevare senza commissioni in tutta l’area Euro. La carta di credito non ha canone e offre un plafond di partenza di 1.500 euro con la possibilità di rateizzare le spese. C'è anche la carta prepagata, ideale per gli acquisti online. Vediamo cosa serve per ottenere i buoni Amazon. Dovrai:

aprire il conto utilizzando il codice promo ING2024 e richiedere la carta di debito;

e richiedere la carta di debito; effettuare almeno una transazione per ricevere il primo buono da 50 euro ;

; raggiungere 500 euro di spese entro il 29 novembre per ottenere il secondo buono da 50 euro ;

entro il 29 novembre per ottenere il ; mantenere attive la carta di debito e il conto con almeno 200 euro di saldo fino al ricevimento dei buoni.

Un altro vantaggio del Conto Corrente Arancio Più è che non ha costi nascosti. Tutto è trasparente e dettato dalla gratuità. Anche i prelievi sono senza commissioni, sia all'interno che al di fuori dell’Italia. Una promo davvero conveniente.

