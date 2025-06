Poche porte nel tuo notebook? Con l'Hub UGREEN risolvi senza spendere

Il tuo notebook possiede poche porte USB e diverse uscite che vorresti non sono presenti? Non ti preoccupare, puoi risolvere con una piccolissima spesa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l'Hub UGREEN 7 in 1 a soli 22,49 euro, invece che 29,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 25% e quindi adesso il risparmio è notevole. E se già il prezzo di partenza non era altissimo ora è da prendere al volo. Con questo piccolo dispositivo potrai aumentare le porte sul tuo computer, che sia fisso o portatile, e avere ciò di cui hai bisogno in ogni situazione.

Hub UGREEN: tutto ciò che ti serve a pochissimo

Con l'Hub UGREEN avrai davvero tutto ciò che ti serve per ogni situazione. Gode infatti di una porta USB-A con interfaccia 3.2 fino a 10 Gbps e una con interfaccia 3.0 fino a 5 Gbps. Potrai avvalerti della porta HDMI per collegare un secondo monitor con risoluzione 4K a 60 Hz.

Potrai usare le due porte USB-C con interfaccia 3.2 fino a 10 Gps e la porta di ricarica USB-C PD da 100 W. Inoltre è dotato di uno slot per scheda SD e uno slot per scheda microSD. Tutto questo occupando una sola porta USB-C sul tuo computer. Ha un design estremamente compatto, robusto e leggero, dunque potrai portartelo ovunque. Ha una compatibilità eccezionale e potrai quindi collegarlo ai sistemi operativi Windows, MacOS, Linux e Android.

Sicuramente uno dei migliori acquisti di oggi per aumentare le porte sul tuo computer senza spendere un patrimonio. Perciò non attendere oltre. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Hub UGREEN 7 in 1 a soli 22,49 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.