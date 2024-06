Pmi a rischio hacker: attacchi informatici in aumento del 8%

Le piccole e medie imprese (Pmi) sono sempre più nel mirino dei cybercriminali. Secondo gli ultimi dati di Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, gli attacchi alle Pmi sono cresciuti dell'8% nell'ultimo anno. Questi dati preoccupanti sono stati diffusi in occasione della Giornata delle Pmi, che si celebra oggi 28 giugno. L'iniziativa, istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo strategico delle Pmi nell'economia globale.

Nel dettaglio, il report di Kaspersky evidenzia che nel primo trimestre del 2024 il numero di infezioni informatiche registrate nel settore Pmi è aumentato del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, ben 2.402 utenti delle Pmi si sono imbattuti in malware e software indesiderati camuffati da prodotti software legittimi. I file dannosi distribuiti sotto queste false sembianze ammontano a 4.110 unità.

Questo dato preoccupante rappresenta un aumento dell'8% rispetto al 2023 e testimonia l'intensificarsi delle attività dei cybercriminali che prendono di mira le Pmi, spesso considerate più vulnerabili rispetto alle grandi aziende.

Cosa fare per proteggere le Pmi dagli attachi informatici

Tra gennaio e aprile 2024, Kaspersky ha registrato 100.465 attacchi di tipo "trojan", con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. I canali di attacco più utilizzati sono risultati essere i file Microsoft, con Excel che torna a ricoprire il primo posto tra i bersagli più ambiti, seguito da Word, PowerPoint e Salesforce.

L'aumento degli attacchi informatici alle Pmi sottolinea la necessità di rafforzare le misure di sicurezza informatica in seno a queste realtà imprenditoriali. Investire in soluzioni di sicurezza adeguate e sensibilizzare i dipendenti sui rischi del cybercrime sono passi fondamentali per proteggere le Pmi da minacce sempre più sofisticate.

Oltre alle soluzioni tecnologiche, è importante ricordare che la prevenzione degli attacchi informatici passa anche da una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Diffondere una cultura della sicurezza informatica all'interno delle Pmi è un elemento chiave per contrastare efficacemente la minaccia del cybercrimine.