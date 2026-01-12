Pluribus è un ottimo motivo per provare Apple TV gratis 7 giorni

La recente cerimonia dei Golden Globe ha ulteriormente rafforzato la posizione della serie televisiva Pluribus a livello globale: la sua protagonista Rhea Seehorn è stata premiata come Miglior attrice in una serie drammatica, bissando il successo ottenuto in precedenza ai Critics' Choice Television Award.

Inutile girarci intorno, Pluribus è tra le migliori serie tv del 2025, per tanti addetti ai lavori la migliore in assoluto. È sicuramente l'ennesimo capolavoro di Vince Gilligan, che dopo Breaking Bad e Better Call Saul ha regalato ai fan della serialità una nuova pietra preziosa da custodire con cura: la serie in questione è disponibile in esclusiva su Apple TV, che offre ai nuovi iscritti una prova gratuita di 7 giorni con accesso completo al suo catalogo; al termine del periodo di prova, il piano si rinnova a 9,99 euro al mese salvo disdetta.

Una serie diversa dalle altre

Sì, Pluribus è una serie di fantascienza, ma allo stesso tempo è diversa da tutte le altre serie appartenenti a questo genere. Inoltre, in un mondo che corre veloce, tra uno scroll e un altro, Pluribus riesce a fermare il tempo: sì, è una serie lenta, ma non noiosa, e se per alcuni non succede nulla per altri accade fin troppo.

La nuova serie di Vince Gilligan è ambientata ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, e ha al centro la storia di Carol Sturka, scrittrice di fantasy interpretata da Rhea Seehorn. Mentre è in compagnia con la sua agente e compagna di vita Helen (Miriam Shor), il mondo davanti a lei cambia all'improvviso: tutta colpa di un virus, a cui lei rimane immune insieme ad altre dodici persone, virus che trasforma l'umanità in un'unica mente collettiva.

L'incipit è geniale, il resto della serie di più.

https://www.youtube.com/watch?v=a6lzvWby9UE&pp=ygUIcGx1cmlidXM%3D

