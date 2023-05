Torna in sconto su Amazon il PlayStation VR2, il visore per buttarsi a capofitto in coinvolgenti avventure in realtà virtuale. €Il dispositivo di Sony oggi costa 565€ grazie allo sconto immediato di 20,46€ al momento del check-out.

È vero, la promo non è di quelle clamorose, ma quando si può risparmiare è sempre una buona notizia. Ti ricordo poi che la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

PlayStation VR2: acquistalo su Amazon e ottieni lo sconto al momento del pagamento

Il sistema PlayStation VR2 è l'ultima grande novità di Sony per quanto riguarda l'esperienza videoludica in realtà virtuale. Il visore è dotato due schermi OLED 2000x2040 che offrono una pazzesca grafica 4K HDR fino a 120 fps. Parliamo di una risoluzione quattro volte superiore al PS VR di prima generazione.

Grazie al tracciamento oculare, poi, puoi simulare le risposte emotive del tuo avatar in gioco, così da conferire un senso maggiore di realismo e di interazioni personali alle partite con altri giocatori. Inoltre, il visore restituisce lievi e reattive vibrazioni che provengono da un singolo motore incorporato, in modo da creare un elemento tattile unico e intelligente nel gioco. Una freccia che ti "sfiora" la testa o la spinta di un veicolo in corsa, ad esempio.

Fondamentali per una esperienza completa sono i controller PlayStation VR2 Sense. Grazie al feedback aptico, i controller ti consentono di percepire tramite le tue mani una vasta gamma di sensazioni provenienti dal mondo di gioco, addirittura fino al battito cardiaco dei personaggi.

Sulla parte posteriore trovi i grilletti adattativi, trigger che chi ha una PS5 dovrebbe conoscere molto bene. Avverti la tensione della corda dell'arco o l'effetto improvviso di un'arma che inceppa improvvisamente. Assolutamente fantastico.

Ricorda che per completare l'acquisto a soli 565€ non devi fare altro che aggiungere il prodotto al carrello. Lo sconto di 20,46€ (poco, ma c'è) viene applicato in automatico al momento del check-out.

