Ricordi quando trovare un PlayStation 5 era una sorta di missione impossibile? Un'impresa anche per il miglior Ethan Hunt (il protagonista del franchise Mission: Impossibile, appunto). Ora quel momento appartiene al passato, per la gioia di milioni di gamer, ma è comunque importante non perdere la bussola. O meglio, sarebbe una buona idea cercare di approfittare dell'offerta giusta.

È questo il caso, perché la versione Standard - dunque con lettore ottico - di PlayStation 5 è attualmente disponibile su eBay a soli 519,90€. Con spedizione gratuita, poi.

PlayStation 5 a 519,90€: non stai sognando, la trovi ORA su eBay!

PlayStation 5, al pari delle precedenti generazioni, è il punto di riferimento per il settore dell'intrattenimento videoludico. Certo, ci sono anche PC, Xbox e console Nintendo, ma la piattaforma del gigante nipponico non ne vuole proprio sapere di cedere il suo trono. E dunque, perché mai dovresti fartela sfuggire oggi che è acquistabile a soli 519,90€?!

Il successo della console in bianco (ma personalizzabile) è dettato da due fattori: fantastici titoli in esclusiva (God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man, giusto per citarne alcuni), e una scheda tecnica davvero impressionante.

Di seguito ti propongo un elenco con le principali caratteristiche di PlayStation 5. Te lo anticipo, resterai a bocca aperta:

Velocità incredibile: la potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation.

Unità SSD ad altissima velocità: ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5 installati.

Sistema I/O integrato: l’integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

Ray-tracing: lasciati coinvolgere da mondi con un livello di realismo senza precedenti grazie ai raggi di luce simulati singolarmente, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi per PS5 supportati.

Fino a 120 fps con output a 120 Hz: divertiti con un’azione di gioco fluida e scorrevole grazie alla frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili , con supporto per output a 120 Hz sui display 4K.

Retrocompatibilità: divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4 sulla tua console PS5.

All'interno della confezione trovi la console, ovviamente, e un controller DualSense. Manca all'appello purtroppo un gioco, ma non è un problema: una volta accesa, potrai scaricare alcuni titoli completamente gratuiti e super popolari, come Fortnite e Modern Warfare. In alternativa, se attivi subito un abbonamento al Plus (qui trovi una super offerta), puoi scaricare i giochi gratuiti del mese.

